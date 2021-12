India: 4 le vittime del disastro aereo, nessuna notizia su capo di Stato maggiore Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Salgono a quattro le vittime del disastro aereo avvenuto oggi nello Stato del Tamil Nadu, in India, dove si è schiantato al suolo l'elicottero a bordo del quale viaggiava il capo di Stato maggiore della Difesa Bipin Rawat. Lo riferisce il quotidiano "Times of India". L'incidente è stato confermato in via ufficiale dall'aeronautica, che ha fatto sapere che assieme a Bipin Rawat - di cui ancora non si conoscono le condizioni - viaggiavano sua moglie, il suo assistente, uomini della sicurezza e un pilota. In tutto a bordo si trovavano 14 persone, tre delle quali sono state tratte in salvo vive e condotte in ospedale. Per le altre sono in corso le ricerche nell'area, che secondo l'agenzia di stampa "Ani" si trova tra le località di Coimbatore e Sulur. Il capo di Stato maggiore della Difesa si stava recando al Defence staff college di Wellington dalla base aerea di Sulur, dove era arrivato da Nuova Delhi nelle scorse ore. L'aeronautica militare indiana, nel frattempo, ha già fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per appurare le cause dell'incidente. Il primo ministro Narendra Modi e il ministro della Difesa Rajnath Singh sono stati immediatamente informati del fatto. (Inn)