Farnesina: sottosegretario Della Vedova alla 20ma Assemblea degli Stati parte della Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un'informazione libera e di qualità come quella di Agenzia Nova è un bene pubblico, che attiene alla libertà dei cittadini, ed è nostro compito alimentarla e tutelarla" Benedetto Della Vedova

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- Il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, è intervenuto alla 20ma Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma, in corso di svolgimento a L'Aja, riaffermando il pieno e convinto sostegno dell'Italia alla Corte penale internazionale (Cpi), che rappresenta una "istituzione indispensabile e un baluardo - spesso l'ultimo - contro l'impunità dei responsabili dei crimini più gravi". Lo riferisce la Farnesina tramite una nota. "L'Italia - ha proseguito Della Vedova - sostiene l'approccio orientato alle vittime promosso dalla Corte", anche attraverso il Fondo fiduciario per le vittime cui il nostro Paese contribuisce. Nell'evidenziare l'attuale fase di dinamismo della Corte, che sta affrontando un numero crescente di casi mentre è in corso il suo processo di riforma, il Sottosegretario ha posto l'accento sulla necessità di preservare l'integrità dello Statuto di Roma, promuoverne l'universalità, rispettare l'indipendenza della Corte, offrendole piena cooperazione e dotandola delle necessarie risorse. Il sottosegretario ha infine richiamato l'importante ratifica da parte italiana degli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma, in materia di crimini di guerra e crimine di aggressione. Questo sviluppo testimonia - ha concluso Della Vedova - "il fermo e continuo sostegno delle istituzioni italiane alla ricerca di giustizia e all'esigenza di 'accountability' sancite nello Statuto di Roma, che coincidono con la centralità che la Costituzione italiana accorda alla protezione dei diritti umani e alla promozione della pace". (Com)