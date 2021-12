Romania: Camera di commercio Usa, governo non introduca tassa aggiuntiva per grandi aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio statunitense in Romania (AmCham) esprime la preoccupazione della comunità imprenditoriale per l'intenzione della coalizione governativa di Bucarest di introdurre una tassa aggiuntiva, la cosiddetta tassa di solidarietà per le grandi aziende. Lo si apprende da un comunicato della stessa organizzazione. "La AmCham considera una tassa del genere un aumento del fardello fiscale in un momento in cui il clima d'investimenti e d'affari è già influenzato da crisi politiche e sanitarie, dall'aumento dei prezzi dell'energia e dall'intensificazione delle tensioni sul mercato del lavoro", si legge nel comunicato. AmCham ammonisce che la fiducia delle aziende nell'ambiente per gli investimenti in Romania è crollata, e che le notizie su nuove tasse non fanno che aumentare i rischi di riorientamento dei piani di investimento e di espansione. Ieri, il leader del Partito nazional liberale, Florin Citu, ha dichiarato che non sostiene la proposta del presidente del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, in merito alla tassazione aggiuntiva con l'1 per cento delle imprese che realizzano un fatturato superiore ai 100 milioni di euro. (Rob)