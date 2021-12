Imprese: Enel inclusa ancora tra leader mondiali sostenibilità in indice Ftse4Good

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel è stata riconfermata nella Ftse4Good Index series, che classifica le migliori imprese al mondo in termini di pratiche e trasparenza a livello ambientale, sociale e di governance (Esg), a seguito della revisione di Ftse4Good del secondo semestre del 2021. Inoltre, anche le società controllate di Enel, Endesa, Enel Américas e Enel Chile, sono state incluse nella Ftse4Good Index series. "Ftse4Good ha rinnovato il riconoscimento dell'impegno del Gruppo nell'incorporare pratiche e procedure Esg sostenibili nella strategia aziendale", ha affermato in una nota Francesco Starace, Ad e general manager di Enel. "Il nostro modello di business, basato sulla creazione di valore condiviso per tutti i nostri stakeholder, continua a essere molto apprezzato dai più importanti indici di sostenibilità, rafforzando la nostra posizione di leader mondiale nel settore energetico". (segue) (Com)