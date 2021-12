Imprese: Enel inclusa ancora tra leader mondiali sostenibilità in indice Ftse4Good (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ftse4Good, sviluppato da Ftse Russell, fornitore globale leader di soluzioni di benchmark, analisi e dati con capacità multi-asset, valuta le prestazioni delle aziende in diverse aree ambientali, sociali e di governance, basandosi esclusivamente su dati disponibili pubblicamente e implica un'elevata trasparenza da parte delle aziende. In particolare, la performance e la trasparenza di Enel sono state riconosciute su temi quali gestione della biodiversità, inquinamento e risorse, sicurezza idrica, standard di lavoro, salute e sicurezza, diritti umani, corporate governance, trasparenza fiscale e anticorruzione. La leadership globale di Enel nel campo della sostenibilità è testimoniata a livello mondiale dalla presenza del Gruppo in diversi altri importanti indici della sostenibilità e classifiche, come gli indici Msci Esg Leaders, Cdp Climate "A" List, gli indici 120 Euronext Vigeo Eiris, l’indice MIB ESG, l'indice STOXX Global ESG Leaders, l’ISS "Prime" rating, l’indice Bloomberg Gender Equality, l'indice Refinitiv Top 100 Diversity and Inclusion, la classifica Top 100 Gender Equality di Equileap e gli indici Ecpi. (segue) (Com)