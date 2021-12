Imprese: Enel inclusa ancora tra leader mondiali sostenibilità in indice Ftse4Good (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo sta attirando sempre maggiore attenzione da parte degli investitori socialmente responsabili, la cui quota nella società è in costante crescita e rappresenta oggi circa il 14,6 per cento del capitale di Enel, un valore più che raddoppiato rispetto al 2014. Questo incremento riflette la crescente importanza data dai mercati finanziari agli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile di lungo periodo. La lunga storia di inclusione di Enel nei principali indici di sostenibilità mondiali è supportata dall’impegno del Gruppo a creare valore a lungo termine per i suoi stakeholder e a contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori in cui opera. Tale impegno è pienamente implementato da Enel Green Power (Egp) grazie al suo modello di impianto sostenibile con il quale, oltre a produrre energia pulita attraverso l'innovazione, l'azienda genera un impatto positivo sull'ambiente e sulle comunità locali che vivono nei pressi dei suoi impianti rinnovabili. Un esempio dell'approccio sostenibile negli impianti di EGP può essere visto nel suo primo parco eolico in Sudafrica, entrato in funzione nel 2016, attraverso il quale l'azienda promuove l'efficienza idrica creando opportunità per i giovani. (Com)