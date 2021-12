Russia-Germania: ambasciatrice von Geyr, esiste volontà di lavorare su posizione comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono segnali a Berlino e Mosca che indicano come entrambe le parti siano disponibili a lavorare su posizioni comuni nonostante la complessità dei rapporti. Lo ha dichiarato l'ambasciatrice tedesca a Mosca, Geza Andreas von Geyr, parlando oggi ad un forum russo-tedesco mentre è in corso al Bundestag di Berlino il voto per l'elezione del nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Tutti sappiamo che i rapporti tra i nostri Paesi riguardo le questioni politiche centrali sono piuttosto complessi, in quanto i nostri governi su importanti questioni politiche hanno posizioni opposte che indicano chiaramente che ci vorrà molto tempo per trovare una posizione comune", ha affermato l'ambasciatrice. Secondo von Geyr, tuttavia, ci sono segnali sia a Mosca che a Berlino ad "attestare l'apertura e la prontezza a discutere di problemi globali e sfide, per sviluppare approcci congiunti che vengono già sviluppati". "Da parte tedesca questo si riflette nella nuova coalizione di governo", ha precisato l'ambasciatrice.(Rum)