Libia: manifestanti armati tentano di prendere d’assalto sede Commissione elettorale a Tripoli

- Un gruppo di manifestanti armati ha cercato di prendere d’assalto la sede dell’Alta commissione elettorale a Tripoli. Secondo quanto riferiscono i media libici, i manifestanti hanno montato tende davanti alla sede dell’Alta commissione elettorale cantando “No alle elezioni senza costituzione”. I media hanno citato membri delle agenzie Onu i quali hanno precisato che i manifestanti non avrebbero minacciato di prendere d’assalto la sede, ma si sarebbero limitati a manifestare il proprio dissenso pacificamente. La nuova escalation giunge nel pieno dello scontro tra le varie fazioni libiche sul processo elettorale con gli islamisti vicini al movimento dei Fratelli musulmani che in questi mesi hanno più volte chiesto di boicottare le elezioni. Il sit-in è stato organizzato poche ore prima dell’annuncio da parte dell’Alta commissione della lista definitiva dei candidati alle elezioni del 24 dicembre. La situazione di tensioni starebbe portato l’Alta commissione elettorale a trasferire il suo personale e quartier generale in un’altra città. I video diffusi sui social media mostrano il momento in cui i manifestanti giungono presso la sede della commissione e allestiscono davanti all’edificio il proprio sit-in. Secondo diversi media libici, i manifestanti apparterrebbero alle milizie Igniwa (affiliata con Abd al Ghani al Kikli), al Zawiya e Misurata, gruppi affiliati alla Fratellanza musulmana.(Lit)