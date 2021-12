Italia-Kazakhstan: Di Maio incontra omologo Tleuberdi, focus su cooperazione e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto oggi un incontro bilaterale con l'omologo del Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi, a margine della riunione ministeriale Italia-Asia centrale in corso a Tashkent, in Uzbekistan. Lo rende noto la Farnesina, secondo cui al centro dell'incontro hanno trovato spazio i temi legati ai rapporti politici, economici e culturali e la situazione in Afghanistan. (Res)