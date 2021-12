Germania: Scholz eletto cancelliere dal Bundestatg con 395 voti a favore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Olaf Scholz, è stato eletto cancelliere dal Bundestag con 395 voti favorevoli sui 369 necessari, 303 contrari e sei astensioni. Scholz si recherà ora al Palazzo di Bellevue, residenza del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, per venire nominato nell'incarico. Il nuovo capo del governo federale tornerà quindi al Bundestag per prestare giuramento e poi sarà ancora a Bellevue per la nomina dei ministri da parte di Steinmeier. I membri dell'esecutivo tedesco saranno, infine, al parlamento federale per il loro giuramento. (segue) (Geb)