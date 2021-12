Germania: Scholz eletto cancelliere dal Bundestatg con 395 voti a favore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo federale è formato da 16 ministri, di cui sette della SpD, cinque dei Verdi e quattro della Fdp. In particolare, i socialdemocratici guideranno l’Interno e la Difesa, rispettivamente con Nancy Faeser e Christine Lambrecht, già titolare della Giustizia nel governo federale uscente di Grande coalizione, formato da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e SpD. Al ministero del Lavoro e degli Affari sociali viene confermato Hubertus Heil, mentre il dicastero per la Salute viene assunto da Karl Lauterbach, responsabile della SpD per le politiche sanitarie. L’Edilizia sarà assunta da Klara Geywitz, mentre la ministra dell’Ambiente, Svenja Schulze, passa a Cooperazione economica e sviluppo. Il sottosegretario alle Finanze con delega per le questioni finanziarie ed economiche nonché per la politica finanziaria e monetaria internazionale Wolfgang Schmidt, stretto confidente di Scholz, assume l’incarico di capo di gabinetto della Cancelleria federale e ministro per gli Affari speciali. (segue) (Geb)