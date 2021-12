© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha salutato con favore l'elezione di Olaf Scholz come nuovo cancelliere tedesco. "Aspettiamo di lavorare insieme per un'Europa forte e sovrana", ha dichiarato Michel scrivendo su Twitter. Michel ha inoltre ringraziato la cancelliera tedesca uscente, Angela Merkel, per il contributo dato in questi anni. (Beb)