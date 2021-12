Colombia: media, anche leader dissidenza Farc "Romana" morto in scontro in Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti colombiani hanno riferito che uno dei vertici della dissidenza delle disciolte Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), Henry Castellanos, detto 'Romana', è morto in territorio venezuelano nel corso dello stesso attacco in cui è rimasto ucciso il leader della Seconda Marquetalia, Hernan Dario Velasquez, alias "El Paisa". Lo riferisce il quotidiano "El Tiempo". L'ipotesi che l'intelligence colombiana sta considerando è che la sua morte sia avvenuta per mano di un altro gruppo di dissidenti, nello specifico quelli del decimo fronte, contro cui la Seconda Marquetalia aveva portato avanti una guerra territoriale in Venezuela per il controllo del traffico dei cocaina. Le autorità colombiane sottolineano che la morte dei due non è avvenuto nel corso di operazioni delle forze armate di Bogotà. (segue) (Vec)