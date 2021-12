Ecuador: Pandora Papers, Corte dei conti archivia l'inchiesta sul presidente Guillermo Lasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte dei conti dell'Ecuador ha deciso di archiviare l'inchiesta aperta contro il presidente della Repubblica, Guillermo Lasso, dopo la pubblicazione dei Pandora Papers, inchiesta giornalistica che ha rivelato legami del presidente con alcune società con sede in paradisi fiscali. In particolare, l'ipotesi emersa dalle carte è che l'ex banchiere e imprenditore sarebbe arrivato ad avere partecipazioni in 14 società registrate in paradisi fiscali a Panama, nel Sud Dakota e nel Delaware. Grazie a queste avrebbe tra le altre cose anche garantito pagamenti mensili ad alcuni suoi familiari diretti. (segue) (Brb)