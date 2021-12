Viterbo: uomo trovato morto in auto a Tarquinia, si indaga per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritrovamento del corpo di un uomo senza vita a Tarquinia è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Il cadavere era in una Volvo parcheggiata in un'area non distante dal litorale, nei pressi delle saline. Una prima ispezione cadaverica, ha individuato un foro alla testa compatibile con un colpo di arma da fuoco. Nell'auto non è stata trovata nessuna arma e, per questo, è stato escluso il suicidio. A distanza di ore sono ancora in corso indagini di polizia scientifica mentre i carabinieri di Viterbo e di Tarquinia che indagano sul caso stanno visionando anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso e stanno effettuando perquisizioni oltre a cercare qualche possibile testimone. Coordina le indagini la procura di Civitavecchia. La vittima sarebbe un professore universitario di circa 50 anni. (Rer)