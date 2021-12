Brasile: governo decide di non richiedere vaccinazione per viaggiatori in arrivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre il giudice della Corte suprema federale (Stf) del Brasile, Luis Barroso, ha concesso oggi al governo 48 ore di tempo per giustificare la mancata adozione di una misura che renda obbligatoria la presentazione di certificato di vaccinazione anti-covid per tutti i viaggiatori in ingresso nel Paese. La Corte suprema ha così risposto positivamente a un esporto presentato dal partito Rete della sostenibilità in cui viene evidenziato come il governo non abbia preso in considerazione una raccomandazione specifica presentata dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa). (Brb)