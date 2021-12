Usa: accordo al Senato per innalzamento tetto del debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader democratici e repubblicani al Senato statunitense hanno fatto sapere di aver raggiunto un accordo per aumentare il tetto del debito sovrano, ponendo le basi per il superamento di una complicata battaglia legislativa che poteva anche concludersi con un rovinoso default. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", precisando che il compromesso è giunto otto giorni prima di una scadenza fiscale critica, scongiurando quella che sarebbe stata un'altra crisi politica ed economica. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, e il leader della minoranza repubblicana, Mitch McConnell, hanno espresso fiducia nel fatto che avessero i voti per procedere con i loro piani. L'accordo in sé non alza direttamente il tetto del debito, ma piuttosto istituisce un processo più agevole che consente ai democratici al Senato di portare a termine la legislazione senza il sostegno dei conservatori.(Nys)