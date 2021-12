Usa: Omarova ritira nomina da dirigente ente regolatore politiche monetarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saule Omarova, scelta dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come dirigente di un importante ente regolatore bancario ha ritirato la sua nomina dopo aver ricevuto pesanti critiche dai repubblicani e in parte anche dai democratici moderati. Lo scrive il quotidiano "The Hill", precisando che Omarova era stata selezionata per guidare l'Ufficio controlli valute (Occ). "In qualità di forte sostenitore dei consumatori e strenuo difensore della sicurezza e della solidità del nostro sistema finanziario, Saule avrebbe apportato preziose informazioni e prospettive al nostro importante lavoro a favore del popolo americano", ha affermato Biden in una nota. "Ma sfortunatamente, fin dall'inizio della sua nomina, Saule è stata oggetto di attacchi personali inappropriati che erano hanno superato il limite", ha aggiunto. Omarova, professoressa di diritto della Cornell, ha dovuto affrontare l'opposizione dei senatori repubblicani, che l'hanno accusata di “sostenere” il comunismo dato che la sua famiglia è originaria dell'ex Unione Sovietica.(Nys)