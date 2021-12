Brasile: governo decide di non richiedere vaccinazione per viaggiatori in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha deciso di non imporre l’obbligo di presentare un certificato di vaccinazione contro il Covid-19 per i passeggeri in arrivo nel Paese. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, nel corso di una conferenza stampa. "Non si possono discriminare le persone tra quelle che hanno una vaccinazione e quelle che hanno deciso di non vaccinarsi. Non possiamo imporre restrizioni in base a questo. Anche perché la scienza già sa che il vaccino non impedisce totalmente la trasmissione del virus", ha riferito Queiroga. Il governo ha deciso tuttavia che i passeggeri in arrivo in Brasile dovranno continuare a presentare un Pcr-rt (tampone molecolare) negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all'imbarco e sottoporsi a una quarantena di 5 giorni al termine della quale dovranno sottoporsi a un altro tampone. Se negativo saranno liberi di muoversi nel paese. (segue) (Brb)