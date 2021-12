Brasile: no obbligo vaccinazione viaggiatori, ministro Salute "meglio perdere la vita che la libertà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità del Brasile, Marcelo Queiroga ha affermato oggi che è "meglio perdere la vita che perdere la libertà" parafrasando un'affermazione del presidente Jair Bolsonaro scelta per giustificare la decisione di non richiedere di presentare un certificato di vaccinazione contro il Covid-19 per i passeggeri in arrivo nel Paese. "Vogliamo essere il paradiso del turismo mondiale. E controlliamo la sanità. Facciamo in modo che la nostra economia generi di nuovo posti di lavoro e reddito. Questo problema della vaccinazione, come ho sottolineato, ha funzionato perché rispettiamo le libertà individuali. Come il presidente ha detto poco fa a volte è meglio perdere la vita che perdere la libertà", ha detto il ministro. (segue) (Brb)