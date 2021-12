Colombia: media, anche leader dissidenza Farc "Romana" morto in scontro in Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Romana' era diventato famoso per la cosiddetta 'pesca miracolosa', una pratica di rapimento a scopo di riscatto divenuta tristemente frequente negli anni '90. 'El Paisa' era considerato uno dei leader più sanguinari della guerriglia delle Farc come capo della colonna mobile Teofilo Forero e sulla sua testa pendeva una taglia del governo colombiano. Nel 2018 dopo aver lasciato il processo di pace che ha portato allo scioglimento delle Farc, alcuni dei leader si diedero alla macchia, dedicandosi al crimine organizzato. Dopo un periodo di assenza dalle scene politiche e criminali 'El Paisa', insieme con 'Romana' e con gli altri due famosi vertici delle Farc Luciano Marin Arango detto 'Ivan Marquez' e Seuxis Pausias Hernandez Solarte detto 'Jesus Santrich, comparvero in un video annunciando la creazione della Seconda Marquetalia. (Vec)