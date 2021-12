Venezuela: inflazione al 6 per cento nel mese di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Venezuela si è attestata al 6 per cento nel mese di novembre, rispetto all’8,1 per cento del mese di ottobre, portando il dato cumulato degli ultimi 12 mesi a 769 per cento. Lo riporta l’Osservatorio venezuelano delle Finanze. Le voci che hanno registrato i maggiori incrementi sono state salute (18,6 per cento), beni e servizi (16,5 per cento), alimentari (11,5 per cento) e calzature (9,8 per cento).(Vec)