Fmi: Magdalena Andersson lascia presidenza dell'Imfc dopo nomina a premier della Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier svedese, Magdalena Andersson, ha manifestato la sua intenzione di rinunciare alle sue funzioni di presidente del Comitato monetario e finanziario internazionale (Imfc) dell'Fmi entro la fine di dicembre 2021. Lo riferisce lo stesso Fmi in un comunicato ricordando che Andersson ha assunto la carica di primo ministro della Svezia il 30 novembre 2021. È stata selezionata dall'Imfc come presidente per un mandato di tre anni a partire dal 18 gennaio 2021. "Il mandato di Andersson come presidente è stato produttivo e di successo, con risultati chiave tra cui lo straordinario supporto correlato alla pandemia ai membri dell'Fmi, l'accordo e l'attuazione della più grande allocazione di Sdr nella storia e sforzi significativi per rafforzare il Fondo per servire meglio i membri ed elaborare politiche forti per promuovere una ripresa sostenibile, verde, inclusiva e trasformativa", si legge nel comunicato in cui conclude che attualmente è in corso il processo di selezione per il prossimo presidente. (Nys)