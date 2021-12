Lazio: Buschini (Pd), passo avanti per approvazione in commissione legge contro violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina in IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio è stata approvata la Proposta di legge N. 256 del 17 novembre 2020, “Disposizioni a favore delle donne della regione Lazio per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione dell'apprendimento, della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell'aumento della presenza nell'ambito lavorativo e dell'abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere nelle discipline stem". Una proposta di legge "molto importante -dichiara in una nota il consigliere della Regione Lazio del Pd Mauro Buschini- che concerne un tema importante con un occhio specifico riguardo alle discipline tecnico-scientifiche cosiddetto Stem (Science, technology, engineering and mathematics). Tutti i dati ci mostrano come a soffrire di più gli effetti della crisi odierna causata dalla pandemia, siano proprio le donne e i giovani. L’80 per cento delle professioni del prossimo futuro richiederà competenze di tipo digitale e le Stem sono il settore occupazionale che registrerà la maggiore crescita". (segue) (Com)