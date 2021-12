Lazio: Buschini (Pd), passo avanti per approvazione in commissione legge contro violenza di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per aiutare in questa trasformazione, la Regione, tramite questa proposta, si impegna a promuovere, sostenere e finanziare programmi, progetti ed interventi volti alla promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità eliminando il gap di conoscenze tra le donne e gli uomini rispetto alle materie Stem, alla diffusione della passione, sin dall’infanzia, per le materie scientifiche e tecnologiche e della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che queste materie possono offrire alle donne. Cosi commenta Mauro Buschini, componente della commissione l’approvazione della proposta di legge: “Un passo in avanti molto importante per combattere ogni disparità di genere. Un grazie alla consigliera Di Biase ed a tutta la commissione. Ora attendiamo la discussione in aula”. (Com)