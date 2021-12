Usa-Russia: Washington prevede stop Nord Stream 2 in caso di invasione Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America prevedono un’interruzione dei lavori per l’attivazione del gasdotto Nord Stream 2 qualora la Russia proceda a un’invasione dell’Ucraina. Lo ha detto il sottosegretario di Stato per gli affari politici degli Stati Uniti, Victoria Nuland, in un'audizione davanti alla commissione Affari esteri del Senato statunitense. "Se il presidente (Vladimir) Putin invaderà l'Ucraina, ci aspettiamo che il gasdotto venga chiuso", ha detto Nuland in riferimento a possibili sanzioni contro Mosca in caso d’invasione a danno di Kiev. Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, aveva invece affermato che l’amministrazione del presidente Joe Biden non avrebbe rivelato i dettagli delle misure da intraprendere nei nei confronti della Russia qualora Mosca attacchi l’Ucraina. "Non diremo quali sono le misure che abbiamo in mente, saremo piu' chiari in seguito, nel momento in cui ne sarà al corrente la controparte". Se Putin vuole che il gas passi dal gasdotto Nord Stream 2, ha aggiunto Sullivan anticipando le parole di Nuland, non deve invadere l'Ucraina.(Nys)