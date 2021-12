Ecuador: Pandora Papers, Corte dei conti archivia l'inchiesta sul presidente Guillermo Lasso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lasso aveva affermato in precedenza di aver pagato negli ultimi anni l'equivalente di oltre 500 milioni di euro in tasse. "Credo fermamente in ciò che predico: chi ha di più, paga di più", aveva scritto in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Ho dato il mio contributo all'Ecuador pagando 588 milioni di dollari in tasse, negli ultimi anni. E continuerò a farlo. Insinuare il contrario è scorretto", aveva aggiunto. Dichiarazioni fatte dopo che il Parlamento aveva dato il via libera a una indagine su presunti illeciti finanziari. Con 105 voti favorevoli sui 137 totali, l'Aula ha dato 30 giorni di tempo alla Commissione garanzie costituzionali, diritti umani, diritti collettivi e interculturalità per stendere un rapporto che dovrà quindi essere discusso in plenaria.Le rivelazioni del Consorzio internazionale giornalistico avevano da giorni spinto alcuni partiti delle opposizioni a chiedere l'apertura di indagini "serie e approfondite" sul tema. Lasso aveva già detto di essere disponibile a presentarsi in Parlamento per rispondere delle ipotesi accusatorie. "È mio obbligo come funzionario pubblico chiarire al popolo ecuadoriano qualsiasi dubbio che possa esserci sull'origine del mio patrimonio", scriveva Lasso in una lettera diretta alla presidenza della Commissione di inchiesta riunita per esaminare il caso. Nel messaggio, pubblicato anche sulle reti sociali, il presidente ribadiva di "non aver nulla da nascondere" e di essere pronto anche ad accogliere i membri della commissione al palazzo di governo perché possano formulare "tutte le domande che ritengano pertinenti". (segue) (Brb)