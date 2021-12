Ucraina: Usa, capacità militare russa maggiore rispetto al 2014

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha costruito una capacità militare al confine con l'Ucraina che è "molto più grande e su una scala molto più letale" rispetto a quella che ha preceduto l'invasione russa della Crimea nel 2014. Lo ha detto il sottosegretario di Stato Usa, Victoria Nuland, in audizione davanti alla commissione Esteri del senato statunitense, parlando di gravi rischi per Mosca se invade l'Ucraina. Mosca ha posizionato circa 100 gruppi tattici e quasi tutte le sue forze di terra pronte di stanza a ovest degli Urali in diversi punti lungo il confine con l'Ucraina, ha detto Nuland. "Molto di questo viene direttamente dal copione seguito da Putin del 2014", ha aggiunto, "ma questa volta è molto più grande e su una scala molto più letale".(Nys)