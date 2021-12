Brasile: no obbligo vaccinazione viaggiatori, ministro Salute "meglio perdere la vita che la libertà" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo è avvenuta dopo che lo scorso 25 novembre l'Agenzia nazionale della vigilanza sanitaria (Anvisa) aveva pubblicato due note tecniche in cui raccomandava al governo di adottare l'esigenza di presentazione di un certificato di vaccinazione anti-Covid per tutti i viaggiatori che volessero entrare nel Paese, per via aerea e terrestre. "La mancata esigenza di un certificato di vaccinazione potrebbe vedere il Brasile diventare uno dei paesi di elezione per turisti e viaggiatori non vaccinati, il che è indesiderabile dal punto di vista del rischio che questo gruppo rappresenta per la popolazione brasiliana e per il Sistema sanitario nazionale (Sus)", evidenziava Anvisa in una delle note. Attualmente il Brasile non prevede restrizioni e l'unico obbligo richiesto è la presentazione di un tampone molecolare (Pct-rt) negativo effettuato nelle 72 ore precedenti all'imbarco.Inoltre il giudice della Corte suprema federale (Stf) del Brasile, Luis Barroso, ha concesso oggi al governo 48 ore di tempo per giustificare la mancata adozione di una misura che renda obbligatoria la presentazione di certificato di vaccinazione anti-covid per tutti i viaggiatori in ingresso nel Paese. La Corte suprema ha così risposto positivamente a un esporto presentato dal partito Rete della sostenibilità in cui viene evidenziato come il governo non abbia preso in considerazione una raccomandazione specifica presentata dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria del Brasile (Anvisa). (Brb)