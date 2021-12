© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il ciclo di manifestazioni "Civitavecchia in festa" per il Natale 2021 si accende con lo spettacolo coinvolgente del "Live Gospel Show". Diretto dal maestro Alex Negro, il Sunshine Gospel Choir si esibirà in un concerto aperto ai possessori di Super Greenpass: sarà sufficiente recarsi presso i botteghini del teatro per ritirare il coupon gratuito. Presso il Teatro Traiano a Civitavecchia - Ore 18 (Rer)