Usa-Russia: Sullivan, per Ucraina pronti a iniziative non adottate per Crimea

- Gli Stati Uniti d’America sono pronti ad adottare iniziative “che non hanno fatto nel 2014” in occasione dell’annessione russa della Crimea, qualora Mosca decida oggi di invadere l’Ucraina. Lo ha detto il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, dopo che i presidenti di Usa e Russia, rispettivamente Joe Biden e Vladimir Putin, hanno avuto nelle scorse ore un incontro in videoconferenza durato più di due ore. Gli Usa, ha spiegato ancora Sullivan, non credono che Putin abbia già preso una decisione circa la possibilità di procedere all’invasione dell’Ucraina.(Nys)