Usa: assistente segretario di Stato Bitter in visita in Qatar, India ed Emirati

- L'assistente segretario di Stato Usa per gli Affari consolari, Rena Bitter, sarà in visita dal 7 al 17 dicembre in Qatar, India ed Emirati Arabi Uniti (Eau). Lo rende noto il dipartimento di Stato. In India l'esponente del dicastero ispezionerà le operazioni consolari e incontrerà il personale diplomatico Usa. La missione degli Stati Uniti in India, spiega la relativa nota ufficiale, è una delle più grandi operazioni consolari al mondo, a sostegno di forti legami economici e interpersonali tra gli Stati Uniti e il paese asiatico. Bitter incontrerà anche funzionari del governo indiano, partecipando all'annuale dialogo consolare Usa-India che riguarda temi di reciproco interesse. In Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, oltre a incontrare il personale dell'ambasciata, visiterà le operazioni a sostegno dei trasferimenti in Afghanistan ed esprimerà il sincero apprezzamento del governo degli Stati Uniti per i contributi del governo ospitante a tali sforzi.(Nys)