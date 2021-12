M5s: Di Stefano, grazie a Conte per fiducia, in comitato porterò esperienza di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Ringrazio Giuseppe Conte per la fiducia che ha voluto darmi e, se gli iscritti sceglieranno di confermare la sua indicazione, farò quanto mi è possibile per mettere la grande esperienza fatta in questi 3 anni di governo ancora più a disposizione del MoVimento 5 Stelle". Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, commentando la sua nomina al comitato rapporti europei e internazionali del Movimento. (Res)