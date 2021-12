Yemen: Ue condanna attacchi, combattimenti devono cessare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in Yemen sta assistendo ad "un'altra preoccupante escalation militare". Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "L'Unione europea condanna i ricorrenti attacchi transfrontalieri da parte delle forze Houthi all'Arabia Saudita, l'ultimo dei quali lunedì con un missile balistico contro Riad. I combattimenti in corso devono cessare, in particolare gli attacchi che mettono a rischio la vita dei civili e le infrastrutture critiche che forniscono un'ancora di salvezza alle persone nel Paese", ha scritto il Seae in una nota. "L'Ue esorta tutte le parti a sostenere il processo di pace guidato dall'Onu nello Yemen, al fine di raggiungere un accordo politico globale", ha aggiunto il Seae. (Beb)