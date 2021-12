Lavoro: Bernini (Fi), sciopero generale intempestivo e immotivato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il governo Draghi ha ampliato le tutele per le fasce meno abbienti, sostenute con gli stanziamenti per le bollette, con l’assegno unico per i figli, con otto miliardi di tagli delle tasse, con i quattro miliardi spesi investiti sulla sanità, con la riforma degli ammortizzatori sociali che garantisce una tutela a chi finora non l’ha mai avuta. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "A fronte di tutto questo, Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale in stridente contrasto con la realtà di un Paese ancora in lotta col Covid e di un governo che lo sta traghettando verso la normalità senza trascurare i più deboli. Una decisione che appare francamente intempestiva ed ideologicamente in rotta di collisione con l’interesse di un paese che sta appena cominciando a risorgere dalle ceneri della pandemia”, conclude.(Com)