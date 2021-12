Gambia: Ue, bene svolgimento pacifico e trasparente delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si compiace del modo calmo, pacifico e trasparente con cui si sono svolte le elezioni presidenziali del 4 dicembre in Gambia. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) secondo cui l'elevata affluenza alle urne mostra l'impegno del popolo gambiano nel percorso democratico che ha intrapreso da dicembre 2016. L'Ue si aspetta che tutti i candidati agiscano in buona fede ed esorta tutti a rispettare lo stato di diritto e a utilizzare le procedure legali disponibili se lo ritengono necessario per contestare i risultati delle elezioni. L'Ue ha inviato per la prima volta una missione di osservazione elettorale (Eom) per osservare le elezioni presidenziali. La dichiarazione preliminare della missione di osservazione elettorale dell'Ue rilasciata il 6 dicembre 2021 mostra dove sono necessarie le riforme. Attendiamo con impazienza il suo rapporto finale che sarà reso pubblico alla fine del processo, comprese le raccomandazioni per i futuri processi elettorali. L'Ue attende con impazienza di proseguire la sua stretta cooperazione con il Gambia sulla via della riforma democratica e della riconciliazione nazionale. (Beb)