Cultura: ministero, al via il corso-concorso della Scuola del Patrimonio per i nuovi dirigenti tecnici

- Al via il corso-concorso della Scuola del Patrimonio: dopo tanti anni finalmente il ministero della Cultura torna a reclutare personale dirigenziale nei ruoli tecnici, ossia quelli che più lo contraddistinguono. Archivisti, archeologi, antropologi, architetti, bibliotecari, storici dell'arte potranno così concorrere per importanti incarichi di responsabilità ai vertici di archivi, biblioteche, musei e soprintendenze, ai quali verranno formati dalla Scuola del Patrimonio. Una procedura che per la prima volta trova applicazione in questo ministero, resa possibile dalla collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione. È stato infatti pubblicato sul numero odierno della Gazzetta Ufficiale del bando della Scuola Nazionale dell'Amministrazione per il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 75 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 50 dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura nelle aree archivi e biblioteche, musei e soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In particolare, per l'area archivi e biblioteche verranno ammessi 24 allievi tra i quali saranno reclutati 16 dirigenti di seconda fascia; per l'area soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio verranno ammessi 36 allievi tra i quali saranno reclutati 24 dirigenti di seconda fascia; per l'area musei verranno reclutati 15 allievi tra i quali saranno reclutati 10 dirigenti di seconda fascia. (segue) (Com)