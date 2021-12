Stellantis: Fim Cisl, deve proseguire il confronto con il sindacato per mettere in sicurezza occupazione e stabilimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi Tavares "ha confermato, quanto già in sede ministeriale Stellatis ci ha comunicato nell’ultimo incontro, e precisamente che entro il mese di marzo 22 verrà presentato il piano strategico del gruppo". Lo dichiara Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl. "Come Fim riteniamo fondamentale proseguire con gli incontri con il gruppo Stellantis sia in sede sindacale che ministeriale per mettere in sicurezza occupazione e stabilimenti di tutte le realtà del gruppo nel nostro Paese. Non dobbiamo aspettare il mese di marzo, lì si completerà il piano strategico che già si sta prefigurando negli accordi che abbiamo fatto a Melfi e a Torino per il Polo produttivo e per le funzioni centrali". Secondo Uliano, "l’abbiamo già ribadito nell’ultimo incontro dove abbiamo discusso la missione produttiva delle funzioni centrali, ora dobbiamo discutere dei piani e delle prospettive e nuovi modelli per gli stabilimenti di Cassino, Pomigliano e passare poi a discutere delle fabbriche di Motori di Cento, Pratola e quelle che producono cambi come le meccaniche e Verrone. È necessario altresì comprendere gli sviluppi della Gigafactory di Termoli e le prospettive di Sevel nell’ambito dei veicoli commerciali. Come Fim solleciteremo Stellantis e il Governo a calendarizzare i prossimi incontri", conclude.(Com)