Sicurezza: Lamorgese riceve presidente Comunità ebraica di Roma Dureghello

- La presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello è stata ricevuta oggi dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Lo dichiara la Comunità ebraica di Roma in una nota. "Durante l'incontro Dureghello ha espresso il ringraziamento al ministro Lamorgese per l'attività di tutela e prevenzione dei siti ebraici da parte delle forze dell'ordine e ha condiviso con il nuovo presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, che ha partecipato da remoto, la preoccupazione per alcuni segnali di crescita dell'antisemitismo in Italia", si legge nella nota. (Com)