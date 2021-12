Usa-Russia: Cremlino, durante colloquio Biden-Putin discussa "crisi interna" Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden, stando alla relativa nota della Casa Bianca, ha trasmesso all'omologo russo Putin, la "profonda preoccupazione" sulla pressione di Mosca all'Ucraina, avvertendo che Washington, d'intesa con l'Unione europea, è pronta a rispondere in caso "di escalation militare". Nel comunicato di Washington si svela una parte del contenuto della conversazione tenuta oggi da Biden con il capo del Cremlino. "Il presidente Biden ha espresso le profonde preoccupazioni degli Stati Uniti e degli nostri alleati europei sull'escalation delle forze russe che circondano l'Ucraina e ha chiarito che gli Stati Uniti e i nostri alleati sono pronti a rispondere con serie misure economiche e di altro tipo in caso di escalation militare", si legge nella nota. Biden ha quindi riportato il sostengo "alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina", chiedendo alla controparte di ridurre la minaccia militare e tornare alla "diplomazia". I due presidenti hanno dato mandato ai rispettivi staff di portare avanti l'analisi del dossier. Biden e Putin, conclude la nota, hanno anche approfondito il tema del dialogo Usa-Russia sulla stabilità, così come quello di un lavoro congiunto su temi regionali come quello dell'Iran. (Rum)