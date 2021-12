Ecuador: Pandora Papers, Corte dei conti archivia l'inchiesta sul presidente Guillermo Lasso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti gli investimenti che ho realizzato in Ecuador e all'estero sono stati fatti sempre entro la legge", aveva sottolineato Lasso rivendicando di aver collaborato "in modo volontario e aperto" alle indagini giornalistiche. Lasso, divenuto presidente a maggio, ricorda di aver rispettato la legge 2017 che proibisce ai candidati alle cariche pubbliche di avere proprietà in paradisi fiscali. Accusa peraltro, ha scritto il capo dello Stato, che era stata già scartata in sede amministrativa e giudiziaria nel momento in cui presentò la sua candidatura alla presidenza. "Come la stessa pubblicazione riconosce, la maggioranza delle società citate è stata legalmente disciolta nel passato", proseguiva Lasso avvertendo che con quelle che esistenti "non ho nessun legame". Grazie al fatto di aver dichiarato "tutte le entrate" e pagato "tutte" le tasse in patria, "sono diventato uno dei più grandi contribuenti a titolo personale del Paese", sottolineava. (Brb)