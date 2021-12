Usa: bozza bilancio Difesa, nessuna sanzione contro gasdotto russo Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo del nuovo National Defense Authorization Act, il provvedimento che ogni anno definisce gli stanziamenti destinati alle Forze armate del Paese, non include alcuna sanzione contro il gasdotto russo Nord Stream 2 e contro il debito sovrano russo che sono state incluse in una bozza iniziale della Camera sulla spesa per la difesa. Lo riferiscono i media di Mosca riprendendo una dichiarazione rilasciata relativa alla proposta di legge. "Il disegno di legge della Camera conteneva una disposizione (sec. 6417) che imporrebbe un divieto alle transazioni relative al nuovo debito sovrano russo. L'emendamento del Senato non conteneva disposizioni simili. L'accordo non include questa disposizione", si legge nella dichiarazione. La nuova versione della legge dovrà ancora passare sia alla Camera che al Senato prima della firma del presidente Joe Biden. (Rum)