Francia: Covid, 618 ricoveri in più nelle ultime 24 ore

- In Francia ci sono stati 618 ricoveri per coronavirus nelle ultime 24 ore, tra reparti ordinari e terapie intensive, per un totale di 12.714 pazienti. Lo riferisce il ministero della Sanità francese. Il dato rappresenta la seconda impennata più alta quest'anno dopo i 732 ricoveri registrati il 6 aprile scorso, quando negli ospedali del Paese si contavano 30.600 pazienti. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 160, per un totale di 2.351.(Frp)