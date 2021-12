Scuola: incontro delegazione Pd e sindacati, impegno su legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi, in un clima di reciproco ascolto, l'incontro chiesto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della scuola Cgil, Uil, Snals e Gilda - che hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 10 dicembre - con una delegazione del Partito democratico composta dal coordinatore della segreteria nazionale Marco Meloni, dalla responsabile Scuola Manuela Ghizzoni e dal responsabile Economia Antonio Misiani. L'unità sindacale emersa dall'incontro rappresenta un importante punto di partenza per avanzare nelle discussioni e fare passi in avanti concreti. Il Pd ha ribadito il proprio impegno per migliorare la legge di bilancio, coerentemente a quanto già rappresentato al presidente Draghi in occasione dell'incontro di martedì scorso, sollecitando interventi sulla valorizzazione della professionalità dei docenti, dell'organico Covid e del fondo di funzionamento delle scuole. È noto, infatti, che le retribuzioni nella scuola italiana siano le più basse d'Europa e che un docente guadagni 4.000 euro lordi l'anno in meno rispetto al personale laureato non dirigente dei ministeri. (segue) (Com)