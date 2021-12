Usa: Dipartimento del Tesoro, sanzioni contro 14 persone e 4 entità in Iran e Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato ha chiarito in un comunicato che "coerentemente con gli obiettivi del summit per la Democrazia di questa settimana", gli Stati Uniti hanno designato più attori in Tre paesi in relazione a gravi violazioni dei diritti umani e atti repressivi contro oppositori politici, manifestanti pacifici e altri individui. Il Dipartimento del Tesoro, in consultazione con il Dipartimento di Stato, "ha preso di mira attori militari in relazione a gravi violazioni dei diritti umani. Questi attori includono il comandante del capo dell'intelligence militare ugandese, due ufficiali dell'Aeronautica militare siriana responsabili di attacchi con armi chimiche ai civili e tre ufficiali dell'intelligence siriana nell'apparato repressivo di sicurezza e intelligence della Siria". "Queste designazioni - chiarisce il Dipartimento di Stato - che includono individui precedentemente sanzionati dall'Unione europea, avvicinano anche gli Stati Uniti ad alleati e partner, riflettendo il nostro comune impegno a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti umani". Inoltre, il Tesoro ha sanzionato sette individui iraniani e due forze dell'ordine iraniane in relazione a gravi violazioni dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato ha identificato due entità e due individui responsabili di alcune gravi violazioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti in Iran. "Questa azione nell'ambito del Caatsa (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), includeva due carceri, la prigione di Zahedan e la prigione centrale di Isfahan, responsabili di esecuzioni extragiudiziali e detenzioni arbitrarie", riferisce ancora il Dipartimento di Stato Usa. (Nys)