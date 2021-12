Usa: Covid, nuova sentenza da parte di giudice Stato federale contro obbligo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice della Georgia ha sospeso temporaneamente l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per i lavoratori di aziende fornitrici degli Stati federali degli Stati Uniti. La sentenza firmata dal giudice distrettuale degli Stati Uniti, R. Stan Baker, nominato dall'ex presidente Trump, è l'ultima di una serie di battute d'arresto legali per l'amministrazione del presidente Joe Biden sul fronte della campagna vaccinale e delle misure per frenare i contagi da Covid. "La Corte riconosce il tragico bilancio che la pandemia di Covid-19 ha causato in tutta la nazione e nel mondo", ha scritto Baker in una sentenza lunga 28 pagine. “Tuttavia, anche in tempi di crisi, questa Corte deve preservare lo stato di diritto e garantire che tutti i rami del governo agiscano entro i limiti delle loro autorità costituzionalmente riconosciute”, ha aggiunto. Lo scorso primo dicembre un giudice federale del Kentucky ha emesso una sentenza con cui bloccava l'obbligo di vaccinazione contro la Covid-19 per i lavoratori di aziende fornitrici dello Stato federale in Kentucky, Ohio e Tennessee. Lunedì 29 novembre, un giudice della Louisiana ha bloccato l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari di una decina di Stati Usa. Le due sanzioni sono state salutate invece come una vittoria dal procuratore generale dello Stato del West Virginia Patrick Morrisey, tra i suoi colleghi di altri Stati a guida repubblicana che hanno "dichiarato guerra" all'obbligo vaccinale tramite decreto presidenziale, sostenendo sia incostituzionale. (Nys)