Cile: approvata legge su matrimonio tra persone dello stesso sesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Cile ha approvato oggi la legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso. Dopo essere stato approvato in commissione il testo è stato discusso nel corso della stessa giornata di oggi al Senato, dove ha ricevuto 21 voti a favore, 8 contrari e 3 astensioni, e a seguire in seconda lettura alla Camera, con 82 voti a favore, 20 contrari e 3 astensioni. Il testo era stato approvato lunedì da una commissione mista di Camera e Senato che aveva accolto tutte le indicazioni che equiparano diritti di filiazione e diritti del lavoro tra coppie dello stesso sesso e di sesso diverso, eliminando inoltre la causa del divorzio automatico per le persone trans che cambiano nome e sesso legale. La presidente del Senato, Ximena Rincon, ha celebrato l'approvazione dell'iniziativa. "E' un passo molto importante per il nostro Paese; l'amore non può essere limitato", ha affermato. (segue) (Abu)