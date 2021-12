G20: ambasciatore Varricchio, presidenza italiana cruciale per il multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Berlino osserva poi come, “grazie a un approccio costruttivo”, il G20 abbia raggiunto “traguardi importanti in diversi campi”. I ministri dell'Istruzione hanno concordato sulla “necessità di combattere le diseguaglianze, rendendo i sistemi educativi inclusivi e resilienti”. In tale prospettiva, “un passo importante” è stato l'accordo su un piano per andare “oltre gli obiettivi di Brisbane, misure concrete per garantire eguali opportunità a donne e uomini nel mondo del lavoro”. La presidenza italiana del G20 si è, inoltre distinta per la riunione congiunta dei ministri degli Esteri e dello sviluppo che, ospitata a Matera, è stata tenuta per la prima volta nella storia del gruppo. Come sottolinea l'ambasciatore Varricchio, la dichiarazione finale ha inviato “un forte segnale sulla sicurezza alimentare, fornendo una risposta comune a una sfida umanitaria critica resa peggiore dalla pandemia” di Covid-19. All'incontro dei ministri responsabili per Ambiente, Cambiamento climatico ed Energia, tenuto a Napoli, si è poi generato “uno slancio positivo per il percorso verso la Cop26”. Con la presidenza italiana del G20, è stato intrapreso “un ulteriore passo innovativo” con l'inserimento della cultura nei lavori dell'organizzazione. Sono state “molto produttive” le discussioni in materia finanza, con l'accordo che l'ambasciatore Varricchio definisce “storico” sulla tassazione internazionale. Allo stesso tempo, i lavori sull'Iniziativa per la sospensione del servizio sul debito (Dssi) e sui diritti speciali di prelievo (Sdrs) sono stati fondamentali per “aprire la strada alla ripresa globale e a reintraprendere il percorso verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdgs)”, ha sottolineato l'ambasciatore. (segue) (Geb)