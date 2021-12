America latina e Caraibi: Cepal, esportazioni 2021 in crescita del 25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il tonfo dello scorso anno, l'America latina e Caraibi chiuderà il 2021 con un importante crescita del commercio internazionale, ma con ritmi e volumi molto diversi a seconda delle regioni. È quanto scrive la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi delle Nazioni Unite (Cepal) in un rapporto pubblicato oggi, 7 dicembre. Le esportazioni dovrebbero crescere complessivamente del 25 per cento, si legge nel documento "Prospettive del commercio internazionale di America Latina e Caraibi 2021". L'incremento, che segue il -10 per cento del 2020, è dato dalla crescita del 17 per cento dei prezzi all'esportazione e dall'espansione dell'8 per cento dei volumi in uscita. In forte ripresa anche le importazioni, +32 per cento, con un incremento del 20 per cento delle quantità e del 12 per cento dei prezzi. Il 2022 dovrebbe invece chiudersi con crescita più moderato, 10 per cento nelle esportazioni e 9 per cento nelle importazioni, in virtù di un previsto raffreddamento dell'economia globale. (segue) (Abu)