America latina e Caraibi: Cepal, esportazioni 2021 in crescita del 25 per cento (3)

- Anche perché, prosegue il rapporto, la dipendenza regionale dal turismo supera di gran lunga la media mondiale e l'incertezza sulla riapertura di questo settore influisce negativamente sulle prospettive di diverse economie, in particolare di quelle dei Caraibi. "Una situazione che dovrebbe spingere a riflettere sull'urgenza di approfondire l'integrazione economica regionale", ha detto la segretaria esecutiva della Cepal, Alicia Barcena. Muoversi verso un mercato regionale integrato è essenziale non solo per generare sistemi produttivi efficienti, promuovere processi di diversificazione della produzione e delle esportazioni, ma anche per raggiungere una maggiore autonomia nei settori strategici. Quest'ultimo obiettivo ha acquisito particolare rilevanza alla luce dei problemi causati dalla pandemia nelle filiere globali”, ha sottolineato Barcena nella presentazione del rapporto a Santiago del Cile. (segue) (Abu)